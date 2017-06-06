Следователи назначили проверку после того, как 10-летний ребенок повредил ногу, спрыгнув с надувного батута. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
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Как сообщается, инцидент произошел в селе Чоя 1 июня на стадионе "Олимп". Ребенок спрыгнул с надувного борта на землю с высоты 1,5 метра. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Комментарии
много детей травмируются на батутах, в основном это компрессионные травмы позвоночника. очень аккуратно нужно с этими батутами.
после батута ноги на некоторое время отвыкают ходить по твердым поверхностям