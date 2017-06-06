Международный форум "Алтай. Точки роста" в девятый раз стартовал в Смоленском районе Алтайского края. В этом году на форум съехались около полутора тысяч активных молодых ребят из 54 регионов страны и 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. В церемонии открытия, которая прошла 5 июня, приняли участие губернатор Алтайского края Александр Карлин и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Редакция Amic.ru собрала лучшие кадры с первого дня мероприятия. Среди них, к слову, фотографии с депутатами Госдумы (лидер по популярности — Даниил Бессарабов), а также с другими почетными гостями. Предлагаем вам нашу подборку фотографий из социальных сетей.
Девятый международный форум #АТР Посвящение в #юнармейцы #юнармия #алтайточкироста #атр2017 #шж#школажизни #ведущий #ведущийвбарнауле #ведущиймероприятий #владимирдементьев
A post shared by Владимир Дементьев (@vovadementev) on
#россия #белокуриха #атр #атр2017 #алтайточкироста #алтайточкироста2017 #22
A post shared by 🦉Alena 🍀 Dreams come true 💵 (@alena.get_lucky) on
A post shared by евгений серебряков (@evgenii_serebryakov) on
1 день форума вчера прошел на средняк, как по мне. Сегодня 2 день, 1 тур защиты проектов, постараюсь затащить😌💪 #атр #алтайточкироста #наволне #gmedia
A post shared by Buyan Salchak (@brotyan7) on
#фотодня #атр На Алтае все друзья-Точки Роста-мы семья!
A post shared by Алтай. Точки Роста (@atr_forum) on
#атр#добровольчество#ярмаркамастеров
A post shared by Анна Суходолова (@annasukhodolova) on
С Баро, он меня полюбил, а я его💕 #АТР#Алтай_ТочкаРоста#Лошадка#Люблю
A post shared by Любовь Ветрова (@girl_loving_lilac) on
Очень насыщенный и продуктивный день🙆🏻♂️ IX Международный молодёжный УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ "Алтай. Точки Роста"🇷🇺⛰#АТР#АлтайТочкиРоста#WFYS2017#АТР2017#молодёжнаякомандастраны#МКС#МолодаяГвардия#ЕдинаяРоссия#ЕР #МГЕР22 #Россия#Алтай#сибирскоеподворье#новотырышкино#белокуриха
A post shared by Alexander Ananich🏀 (@sashaananich) on
Первый день форума заканчивается... и в который раз приходит осознание, что моя интуиция меня не подводит. И самое главное, слушать себя... 🙏 Прошёл только день здесь, а я уже получила поддержку главного человека до меня на этом форуме, нужные контакты и теперь остаётся только реализовать задуманное. Это необыкновенно, находиться в своей атмосфере! Когда тебя окружают талантливейшие люди: писатели, музыканты, актёры... Всем кому интересно, смотрите стори) Отвечать ближайшую неделю никому не могу, времени здесь правда нет и желания мысленно покидать пределы этого места тоже. #алтай #АТР #АТР2017 #творческийпрорыв #точкароста
A post shared by Anna Demidik (@more.dance) on
И снова #лето и снова #АТР! #алтайточкироста удивительное место для удивительных людей!
A post shared by Влада Чубаева (@vetrolet_v) on
#атр2017 #день1 Сегодня площадка #наставничество встречала гостей и экспертов! 🔝🔝🔝 Список внушительный 💣💣💣 Романенко Александр Алексеевич — председатель #АКЗС 🇷🇺 Акимова Ирина Леонидовна — председатель Избирательной комиссии #Алтайскогокрая ⚖️ Величко Татьяна Васильевна — председатель СДПО АК 💥💥💥 Дальше больше! #атр #развивайся #алтайточкироста
A post shared by Xenia Pobeguts (@xeniapobeguts) on
A post shared by Mikhalaps (@mikhalaps) on
#ходконем #атр #алтайточкироста #большойалтай #атр_тв
A post shared by Vasiliy Hvan 😎😎 (@vasiliy.hvan) on
́Романенко Александр Алексеевич— председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания #АТР#АТР2017#МКС#алтай_точкироста#молодежнаякомандастраны
A post shared by Олеся Кутовалова😃 (@olesya.kut) on
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Ларин Борис Владимирович #атр#атр2017#международныйфорум#алтайточкироста
A post shared by Олеся Кутовалова😃 (@olesya.kut) on
Встреча с министром образования и науки Алтайского края А.А. Жидких #АТР #АТР2017 #Учительская
A post shared by Мария Загуляева (@mariiazaguliaeva) on
A post shared by @iinessssa on
A post shared by Zinovev_Roman(Archie) (@zinovev_roman) on
Вокруг все постят селфи с АТР. Не знаю зачем, но вдруг это важно ))) #атр #алтайточкироста #атр2017 #алтайскийкрай #алтай #трудовыебудни #экшнсъемка #dji #djiosmo #osmo
A post shared by Василий Зайковский (@vasiliizaikovskii) on
Шлю вам привет из солнечной Белокурихи! Сегодня заезд, а завтра открытие и вперёд к знаниям! 🌞 #атр #алтайточкароста #бизнесфорум
A post shared by Макияж Визаж Визажист Барнаул (@annaedunova) on
A post shared by Dima Yalbachev (@yalbachev_d) on
#АлтайТочкиРоста #АТР #АТР2017 #фотодня #АлтГПУ #первыйпотомучтолучший #АЦРД
A post shared by Анна Захарченко (@anna_zakharchenko1902) on
С ректором АлтГПУ Лазаренко Ириной Рудольфовной, Четошниковой Екатериной Викторовноной проректором по воспитательной работе и Рыбиной Ириной Сергеевной директором Центра СПиМ на IX Международном молодежном форуме "Алтай Точки Роста" #АлтГПУ #АлтайТочкиРоста #АТР #фотодня
A post shared by Илья Ярыгин (@yaryginilya1) on
Губернатор Алтайского края поиграл на нашем глюкофоне во время презентации "Школы музыкального волонтерства" на "АТР. Алтай. Точки роста 2017" #глюкофон #hapidrum #tankdrum #steeltonguedrum #импровиз #импровизнагастролях #волонтеры #школаволонтеров #музыкальныеволонтеры #иванастахов #астаховиван #атр #атрточкироста #алтай #алтайскийкрай #губернатор #карлин #александркарлин #белокуриха #сибирскоеподворье
A post shared by Глюкофон на заказ (@musica_sfer) on
Комментарии
бессарабов и лошадь похожи
Бессарабов с лошадьми))))
Страшны олтайские кабылы!
о чем праздник?
Как-то видел Бессарабова в М-ра на Южном. Чувак толкал 2 (полные) телеги к кассе (ума не приложу, зачем столько) и никто не лез к немому фотаться.
З.Ы.жена у него страшненькая.
"о чем праздник?"
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Едим Россию
хааа да и он не Алэн Дэлон!!
а где Панка?
негр рому зиновьева или полюбил или съесть хочет
6.06.2017 13:00
- гость -
одно другому не мешает Вот, богомолы, например )))