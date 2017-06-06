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Фото с Бессарабовым и лошадьми. Что выкладывают в сеть гости форума АТР

, ИА "Амител"
Лучшие кадры с первого дня международного форума

Международный форум "Алтай. Точки роста" в девятый раз стартовал в Смоленском районе Алтайского края. В этом году на форум съехались около полутора тысяч активных молодых ребят из 54 регионов страны и 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. В церемонии открытия, которая прошла 5 июня, приняли участие губернатор Алтайского края Александр Карлин и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Редакция Amic.ru собрала лучшие кадры с первого дня мероприятия. Среди них, к слову, фотографии с депутатами Госдумы (лидер по популярности — Даниил Бессарабов), а также с другими почетными гостями. Предлагаем вам нашу подборку фотографий из социальных сетей.

 

#россия #белокуриха #атр #атр2017 #алтайточкироста #алтайточкироста2017 #22

A post shared by 🦉Alena 🍀 Dreams come true 💵 (@alena.get_lucky) on

 

#атр.ночь

A post shared by евгений серебряков (@evgenii_serebryakov) on

 

#фотодня #атр На Алтае все друзья-Точки Роста-мы семья!

A post shared by Алтай. Точки Роста (@atr_forum) on

 

#атр#добровольчество#ярмаркамастеров

A post shared by Анна Суходолова (@annasukhodolova) on

 

С Баро, он меня полюбил, а я его💕 #АТР#Алтай_ТочкаРоста#Лошадка#Люблю

A post shared by Любовь Ветрова (@girl_loving_lilac) on

 

Первый день форума заканчивается... и в который раз приходит осознание, что моя интуиция меня не подводит. И самое главное, слушать себя... 🙏 Прошёл только день здесь, а я уже получила поддержку главного человека до меня на этом форуме, нужные контакты и теперь остаётся только реализовать задуманное. Это необыкновенно, находиться в своей атмосфере! Когда тебя окружают талантливейшие люди: писатели, музыканты, актёры... Всем кому интересно, смотрите стори) Отвечать ближайшую неделю никому не могу, времени здесь правда нет и желания мысленно покидать пределы этого места тоже. #алтай #АТР #АТР2017 #творческийпрорыв #точкароста

A post shared by Anna Demidik (@more.dance) on

 

#атр #алтай #белокуриха

A post shared by Mikhalaps (@mikhalaps) on

 

#ходконем #атр #алтайточкироста #большойалтай #атр_тв

A post shared by Vasiliy Hvan 😎😎 (@vasiliy.hvan) on

 

#атр#PRдвижение

A post shared by @iinessssa on

 

#АТР

A post shared by Zinovev_Roman(Archie) (@zinovev_roman) on

 

Вот такое утро на #атр

A post shared by Dima Yalbachev (@yalbachev_d) on

 

#АлтайТочкиРоста #АТР #АТР2017 #фотодня #АлтГПУ #первыйпотомучтолучший #АЦРД

A post shared by Анна Захарченко (@anna_zakharchenko1902) on

 

Губернатор Алтайского края поиграл на нашем глюкофоне во время презентации "Школы музыкального волонтерства" на "АТР. Алтай. Точки роста 2017" #глюкофон #hapidrum #tankdrum #steeltonguedrum #импровиз #импровизнагастролях #волонтеры #школаволонтеров #музыкальныеволонтеры #иванастахов #астаховиван #атр #атрточкироста #алтай #алтайскийкрай #губернатор #карлин #александркарлин #белокуриха #сибирскоеподворье

A post shared by Глюкофон на заказ (@musica_sfer) on

 


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Комментарии

6.06.2017 12:34
1

бессарабов и лошадь похожи

0  0
6.06.2017 12:41
- гость -

Бессарабов с лошадьми))))

0  0
6.06.2017 12:46
- гость -

Страшны олтайские кабылы!

0  0
6.06.2017 12:48
гость

о чем праздник?

0  0
6.06.2017 12:53
- гость -

Как-то видел Бессарабова в М-ра на Южном. Чувак толкал 2 (полные) телеги к кассе (ума не приложу, зачем столько) и никто не лез к немому фотаться.
З.Ы.жена у него страшненькая.

0  0
6.06.2017 12:54
Массаж мозга

"о чем праздник?"
-------
Едим Россию

0  0
6.06.2017 12:54
- гость -

хааа да и он не Алэн Дэлон!!

0  0
6.06.2017 12:59
- гость -

а где Панка?

0  0
6.06.2017 13:00
- гость -

негр рому зиновьева или полюбил или съесть хочет

0  0
6.06.2017 13:25
- гость -


6.06.2017 13:00
- гость -
одно другому не мешает Вот, богомолы, например )))

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