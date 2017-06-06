Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" после смерти 15-летнего подростка в больнице Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В ведомстве утверждают, что 6 мая родители подростка обратились в больницу за медицинской помощью. Он плохо себя чувствовал. Его положили в педиатрическое отделение БУЗ РА "Республиканская больница". Через двое суток он скончался в реанимации этого медицинского учреждения.
Следователи полагают, что врачи недооценили тяжесть состояния здоровья, а также поставили неправильный диагноз.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, виновных в смерти ребенка", — сообщает пресс-служба СУ СК.
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