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Брутально и со вкусом: как выбрать свадебный кортеж?

, ИА "Амител"
Компания "Алтай-Хаммер" предлагает уникальные лимузины Hammer, аналогов которых нет в стране

Кортеж — это неотъемлемая часть любого свадебного торжества. Обычно свадебные лимузины однотипны и одинаковы у всех. Но ведь именно в этот знаменательный день, день свадьбы, молодоженам хочется, чтобы всё внимание было направлено только на них. 

Именно для тех, кто не приемлет стандартных и скучных решений, а хочет максимально выделиться, есть действительно необычный вариант. Компания "Алтай-Хаммер" предлагает эксклюзивные лимузины от американского бренда Hummer, созданные специально для ярких праздников и незабываемых вечеринок. Машины оснащены мощной звуковой системой и светомузыкой, которой могут позавидовать лучшие клубы города. Уникальный дизайн салона, диваны из натуральной кожи, мини-бар, встроенный интернет — здесь всё предусмотрено для качественного отдыха. 

В компании "Алтай-Хаммер" можно арендовать три автомобиля: 

"Classic" Hummer H2 — классическая модель для быстрых и эффектных поездок вместимостью до четырех человек. 

"Disco" Hummer H2 - максимально заряженный внедорожник премиум-класса, не имеющий конкурентов! Имеет в своем арсенале панорамную прозрачную крышу, 5 мини-баров, больше 5 киловатт профессионального звука, уличную дискотеку, 4 телевизора, цветомузыку и интернет. Салон расписан известным художником, а мягкие диваны из натуральной кожи отлично подходят для фотосессий. Вместимость – до шести человек. 

"Party" Hummer H1 — единственный в России. Эксклюзивный, шикарный, брутальный и широченный лимузин-кабриолет! Внимание — все взгляды прохожих и объективы камер направлены на вас. В данном автомобиле есть возможность снятия крыши – как частично, так и целиком! То есть в солнечный денек вы и ваши друзья могут в полном объеме насладиться поездкой под открытым небом! Больше 5 киловатт настоящего качественного звука, белый салон, украшенный камнями Svarovski, клубы дискотечного дыма, блики профессионального лазера и многочисленных подсветок создадут эффект незабываемого, удивительного и яркого праздника.

Читайте также: Спецпроект Amic.ru "Ах, эта свадьба!"

"Алтай-Хаммер"
+7 (913) 221-22-11
+7 (3852) 60-49-99
https://vk.com/altaihummer
https://www.instagram.com/altaihummer/

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.06.2017 09:08
- гость -

все номера 999, честно в очереди получил хозяин?

ну и еще вопрос. а НАХРЕНА???

0  0
7.06.2017 09:16
- гость -

что бы было..

0  0
7.06.2017 09:32
- гость -

Вот, чем не повод для проверки, что за совпадение такое, у всех авто номера 999. Все знают, что тут коррупция и все молчат, проверить некому.

0  0
7.06.2017 09:48
- гость -

сходи проверь..честный гражданин)))блевать тянет от вас уже ноете и ноете ...

0  0
7.06.2017 09:49
- гость -

все варуют все варуют...тее негде сходи ты сваруй мож разбогатеешь и ныть перестанешь

0  0
7.06.2017 10:21
- гость -

Прокуратура должна такие проверки делать.

0  0
7.06.2017 10:22
- гость -

хаааааах

0  0
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