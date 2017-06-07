Кортеж — это неотъемлемая часть любого свадебного торжества. Обычно свадебные лимузины однотипны и одинаковы у всех. Но ведь именно в этот знаменательный день, день свадьбы, молодоженам хочется, чтобы всё внимание было направлено только на них.
Именно для тех, кто не приемлет стандартных и скучных решений, а хочет максимально выделиться, есть действительно необычный вариант. Компания "Алтай-Хаммер" предлагает эксклюзивные лимузины от американского бренда Hummer, созданные специально для ярких праздников и незабываемых вечеринок. Машины оснащены мощной звуковой системой и светомузыкой, которой могут позавидовать лучшие клубы города. Уникальный дизайн салона, диваны из натуральной кожи, мини-бар, встроенный интернет — здесь всё предусмотрено для качественного отдыха.
В компании "Алтай-Хаммер" можно арендовать три автомобиля:
"Classic" Hummer H2 — классическая модель для быстрых и эффектных поездок вместимостью до четырех человек.
"Disco" Hummer H2 - максимально заряженный внедорожник премиум-класса, не имеющий конкурентов! Имеет в своем арсенале панорамную прозрачную крышу, 5 мини-баров, больше 5 киловатт профессионального звука, уличную дискотеку, 4 телевизора, цветомузыку и интернет. Салон расписан известным художником, а мягкие диваны из натуральной кожи отлично подходят для фотосессий. Вместимость – до шести человек.
"Party" Hummer H1 — единственный в России. Эксклюзивный, шикарный, брутальный и широченный лимузин-кабриолет! Внимание — все взгляды прохожих и объективы камер направлены на вас. В данном автомобиле есть возможность снятия крыши – как частично, так и целиком! То есть в солнечный денек вы и ваши друзья могут в полном объеме насладиться поездкой под открытым небом! Больше 5 киловатт настоящего качественного звука, белый салон, украшенный камнями Svarovski, клубы дискотечного дыма, блики профессионального лазера и многочисленных подсветок создадут эффект незабываемого, удивительного и яркого праздника.
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"Алтай-Хаммер"
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Комментарии
все номера 999, честно в очереди получил хозяин?
ну и еще вопрос. а НАХРЕНА???
что бы было..
Вот, чем не повод для проверки, что за совпадение такое, у всех авто номера 999. Все знают, что тут коррупция и все молчат, проверить некому.
сходи проверь..честный гражданин)))блевать тянет от вас уже ноете и ноете ...
все варуют все варуют...тее негде сходи ты сваруй мож разбогатеешь и ныть перестанешь
Прокуратура должна такие проверки делать.
хаааааах