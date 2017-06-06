Сотрудники ГИБДД Барнаула с 1 по 9 июня проводят рейд "Тонировка" с целью снижения количества ДТП и обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Сотрудникам ГИБДД предстоит провести профилактические беседы с водителями, в автомобилях которых затонированные окна не соответствуют требованиям пункта 4.3 технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
Также они будут обращать внимание на те автомобили, у которых на передних стеклах установлены шторы, ограничивающие обзор с места водителя.
Комментарии
А, что мешает доблестным ГИБДДшникам исполнять свои обязанности в другие дни - показушники и дармоеды......
6.06.2017 13:14
медведь-шатун Здесь они официально объявили рейд, так что теперь всех подряд тормозить будут, а раньше всех подряд не могли , (только в рамках рейда)