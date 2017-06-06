Фото: lyudiipolitika.ru
Президент США Дональд Трамп в марте текущего года хотел отменить часть антироссийских санкций, связанных с нефтяной отраслью, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Beast.
Опираясь на информацию неназванных представителей Госдепартамента, СМИ сообщают, что во внешнеполитическом ведомстве США на такое предложение Белого дома возразили.
В Госдепе, в частности, указали, что смягчение санкций в отношении Москвы только усугубит ситуацию в энергетическом секторе США и станет своего рода "поощрением России".
Ранее о санкциях против России высказывался заместитель помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Кевин Харрингтон. Он, в частности, задавался вопросом: "Если эти санкции вредят нашей экономике, при этом не оказывая существенного давления на Россию, то в чем их смысл?"
Комментарии
Трамп хотел отменить часть санкций против России
В знак благодарности?
Если эти санкции вредят нашей экономике, при этом не оказывая существенного давления на Россию, то в чем их смысл?
Все санкции вредят экономике не только стране, против которой введены, но и стране, их вводящий. Санкции, в принципе, вредят рынку. Но их смысл - навредить другой стране значительно больше, чем себе. Это, как в машине, ехать с соседом не пристегнутым и притормозить, так, чтобы самому легонько ударится головой, зная сосед рядом треснется по полной. Потом сказать соседу, не отдашь машину подешевле, еще раз приторможу, опять треснемся вместе, но мне то меньше больно
Мало ли что он хотел, кто бы ему дал это сделать.