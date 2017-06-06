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Фуру с 21 тонной черешни не пропустили алтайские пограничники на территорию региона. Ввезти груз в Россию пытался гражданин Казахстана.
Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, машина была остановлена на Славгородском фитосанитарном контрольном посту.
"Гражданин Казахстана пытался ввезти на территорию РФ для реализации в Новосибирске продукцию высокого фитосанитарного риска в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата", — уточняют в надзорном ведомстве.
В итоге ввоз ягоды запретили, и по предписанию автомобиль с грузом был возвращен в Казахстан.
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