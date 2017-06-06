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Фуру с 21 тонной черешни не пропустили в Алтайский край из Казахстана

, ИА "Амител"
Иностранец пытался провезти товар в Россию с целью реализации ягоды в Новосибирске

Фото: rshn-alt.ru

Фуру с 21 тонной черешни не пропустили алтайские пограничники на территорию региона. Ввезти груз в Россию пытался гражданин Казахстана.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, машина была остановлена на Славгородском фитосанитарном контрольном посту.

"Гражданин Казахстана пытался  ввезти на территорию РФ для  реализации в Новосибирске продукцию высокого фитосанитарного риска в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата", — уточняют в надзорном ведомстве.

В итоге ввоз ягоды запретили, и по предписанию автомобиль с грузом был возвращен в Казахстан.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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