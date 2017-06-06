ООО "Михайловский завод химических реактивов", которое находится в Алтайском крае, планирует выпускать в год 200 тонн нитритной соли. Производство первой очереди было запущено за счет собственных средств предприятия.
До того, как алтайский завод химреактивов начал выпускать нитритную соль, предприятия региона пользовались импортной продукцией. Сегодня завод может выпускать 20 тонн соли в месяц. При этом потребности только предприятий Алтайского края составляют 25-30 тонн в месяц.
"Все работы, в том числе и по подготовке документов, Михайловский завод химических реактивов проводил за свои средства. Сегодня несколько предприятий региона уже с ним работают. Завод также разослал свои предложения и образцы по регионам, однако больший интерес проявляют в Московской области", — рассказала руководитель регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина.
По результатам работы и выхода на рынок в перспективе есть планы вывести мощность до 200 тонн в месяц. Когда получится выйти на такой объем - неизвестно. Ситуация зависит от спроса.
Комментарии
Это просто смесь обычной соли (хлорида натрия) с нитритом натрия, используемая для добавления в колбасу. Высокие технологии. Сколько сейчас стоит подача-уборка вагона от Кулунды до Михайловки?
А звучит-то, как будто сложнейшее производство запустили. Да еще и импортозамещение. Ай молодца.
Последний абзац вообще чумовой. Есть планы - а когда получится, кто знает. Вот так планирование.