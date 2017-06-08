Дача — это не только шашлыки и отдых на свежем воздухе, это еще и тяжелый труд. Чтобы вырастить ягодку, огурчики-помидорчики на своем участке, приходится приложить немало усилий. Именно из-за этого — из-за тяжелой физической работы - многие не любят заниматься огородом. А зря, ведь если правильно подойти к процессу, то можно не просто вырастить вкусные и полезные для здоровья овощи и фрукты, но и улучшить фигуру. Как использовать дачу в качестве бесплатного фитнес-зала, смотрите в инфографике Amic.ru.
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