Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Алтайского края, которого подозревают в краже из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Известно, что инцидент произошел вечером в понедельник, 5 июня, в селе Сосновка. Злоумышленник взломал входную дверь, проник в магазин и похитил из него более 80 тысяч рублей.
Хозяин магазина обнаружил кражу только на следующий день. Позже полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Заринска. Он признался в преступлении.
Все похищенные денежные средства стражи правопорядка изъяли и вернули владельцу торговой точки.
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