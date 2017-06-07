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Пройди тест на знание ПДД и выиграй приз

, ИА "Амител"
Первые три победителя получат сертификаты от фитнес-центра "Идеал-спорт", Pioneer Park и семейного кафе "Лукошко"

Есть в жизни правила, которые забывать нельзя, — правила дорожного движения. Предлагаем вам пройти тест от Amic.ru и выиграть приз, но сначала внимательно прочитайте условия. Кстати, в 1919 году в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав.

Первый, кто сдаст тест (ответит правильно на все 20 вопросов), получит подарочный сертификат от фитнес-центра "Идеал-спорт" в Барнауле (по адресу ул. Сухэ-Батора, 37, ул. Юрина, 190в) на один месяц.

Второй победитель будет награжден пригласительным билетом в детский игровой центр Pioneer Park в торговом центре "Пионер" (Барнаул, пр-т Ленина, 102 в, 4-й этаж). Этот билет позволит вам один раз посетить бесплатно все аттракционы этой развлекательной площадки.

И, наконец, третий, кто верно ответит на 20 вопросов, получит подарочный сертификат в семейный развлекательный центр "Трам-пам-парк" в кафе "Лукошко" на разовое посещение игровых площадок. Центр находится по адресам в Барнауле: ул. Малахова, 138, пр-т Красноармейский, 58 (ТЦ "Первомайский", 4-й этаж), а также в Новоалтайске на улице Деповской, 22 (ТЦ Park).

Все призы победители смогут забрать только в редакции ИА "Амител" . Обязательное условие:  оставляйте номера мобильных телефонов в самом первом вопросе, где надо указать имя.

 

 
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Комментарии

7.06.2017 09:37
- гость -

А самого теста нет...

0  0
7.06.2017 09:42
- гость -

все на месте
20/20
жду приз

0  0
7.06.2017 09:47
ИГ

я вот правильно на все вопросы ответил. как я получу свой подарок?

0  0
7.06.2017 09:48
- гость -

12-ый пункт неверный. В каких направления Вам разрешается продолжить движение?
С какой радости только налево? Стрелками разрешается движение ПРЯМО и НАЛЕВО. Жди соответствующий сигнал светофора и продолжай движение ПРЯМО.

0  0
7.06.2017 09:55
Саныч

а смысл если ответы менять можно?

0  0
7.06.2017 09:56
Саныч

7.06.2017 09:48
- гость -

в данный момент имеется ввиду,.... в той ситуации, которая показана на картинке. Там все верно.

0  0
7.06.2017 10:41
- гость -

7.06.2017 09:48
- гость -

в данный момент имеется ввиду,.... в той ситуации, которая показана на картинке. Там все верно.
---------
Там нигде не написано, что в данный момент, т.е. сиюминутно. Слова "продолжить движения" включают в себя и вариант "подождать свой сигнал светофора и продолжить движение".

ps: С русским языком у Амика всегда проблемы были.

0  0
7.06.2017 10:42
- гость -


7.06.2017 10:41
- гость -

Сходи в ГИБДД на сдачу экзамена. Узнай правильный ответ на такой вопрос. Будешь неприятно удивлен.

0  0
7.06.2017 10:44
- гость -

Все картинки в билетах подразумевают действия в текущий момент, а не ожидание гипотетически загоревшегося зеленого сигнала светофора. Там все верно.

0  0
7.06.2017 10:45
- гость -

7.06.2017 10:41
- гость -

Сходи в ГИБДД на сдачу экзамена. Узнай правильный ответ на такой вопрос. Будешь неприятно удивлен.
---------

Ходила уже, в 1997 году, сдала с первого раза. Вопросы были вполне вменяемые, без таких вот корявостей.

0  0
7.06.2017 10:47
- гость -

а вообще там косяк с разметкой. на таком перекрестке будут постоянно возникать ситуации когда правый ряд будет забит поворачивающими налево, а едущие прямо будут стоять и ждать.
но это уже не косяк Амика.

0  0
7.06.2017 10:47
- гость -

Все картинки в билетах подразумевают действия в текущий момент, а не ожидание гипотетически загоревшегося зеленого сигнала светофора. Там все верно.
---------------

В текущий момент ждем разрешающий сигнал светофора и ПРОДОЛЖАЕМ движение ПРЯМО.

0  0
7.06.2017 10:49
- гость -

Ходила уже, в 1997 году, сдала с первого раза. Вопросы были вполне вменяемые, без таких вот корявостей.

повезло что такой якобы корявый не попался. а то ходила бы на пересдачу.

0  0
7.06.2017 10:51
- гость -

7.06.2017 10:41
- гость -
амик тут ни при чем, все вопросы из книжки по экзамену в ГИБДД, слово в слово

0  0
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