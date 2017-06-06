Пассажиры самолета авиакомпании Virgin в австралийском аэропорту Олбори выпрыгивали прямо на взлетно-посадочную полосу после того, как в лайнере нашли подозрительную записку. Об этом пишет РБК.
Отметим, что записку нашел один из пассажиров в туалете воздушного судна. Точное содержание записки не раскрывают. Однако известно, что речь не идет об угрозе взрыва или теракта.
В правоохранительных органах подчеркивают, что там было написано "что-то, что вызвало беспокойство".
Комментарии
Судя по качеству новости и полноте описанных событий, там было написано что-то вроде "Уважаемые пассажиры! Вам пора выпрыгивать из самолета!"
"Бегите, глупцы" ?
Они там что без юмора?