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У компании "Алгоритм" появился новый символ

, ИА "Амител"
Апельсиновый Мишка теперь будет постоянным участником всех праздничных мероприятий компании

У ИСК "Алгоритм" появился новый символ — Апельсиновый Мишка. Персонаж будет представлять компанию на общественных мероприятиях и праздниках.

"Как известно, медведи в естественной природе являются одними из самых хороших строителей. Каждый год они тщательно выбирают место для зимовки, чтобы комфортно проспать всю зиму, несмотря на любые морозы. Апельсиновый Мишка символизирует высокое качество и безопасность наших домов. Ну и, конечно, в домах ИСК "Алгоритм" вы тоже можете не бояться сибирских морозов – технология строительства позволяет сохранять тепло и комфорт в квартире", — пояснили представители компании.

Несмотря на то, что Апельсиновый Мишка станет постоянным участником всех торжеств, в первую очередь он остается Строителем. Именно поэтому на нем всегда строительная каска и комбинезон, ведь он всегда приходит со строительного объекта.

Апельсиновая окраска персонажа тоже была выбрана не случайно. Как пояснили в компании, апельсин ассоциируется с праздником, ощущением радости и веселья. Именно это ощущение и призван передать Мишка.

"Апельсиновый Мишка всегда улыбчив и приветлив – он рад любому гостю! И это не случайно. ИСК "Алгоритм" всегда рада приветствовать своих клиентов (действующих и потенциальных) в своем офисе: мы дадим самую полную и исчерпывающую информацию о наших объектах, поможем выбрать квартиру и подобрать подходящий к вашей ситуации ипотечный продукт", — комментируют сотрудники "Алгоритма".

Если вы увидите Апельсинового Мишку – значит, здесь непременно проходит какое-то мероприятие от "Алгоритма". Компания постоянно поддерживает различные социальные проекты, регулярно участвует в общегородских мероприятиях и сама проводит праздники. Смело подходите к Мишке – знакомьтесь, фотографируйтесь, выкладывайте свои фото с хэштегом #АпельсиновыйМишка и получайте приятные сюрпризы.

Проектная декларация размещена на сайте http://www.alg22.ru/objects.

ООО "ИСК "Алгоритм". Социалистический проспект, 54. Телефон 72-00-82.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.06.2017 11:10
- гость -

Да уж... медведь - не лучший символ строителя Лучше бы бобра нарисовали. Да любую гнездовую птичку или пчелу с муравьем... Какой-то ассоциативный провал в голове креакакера в Алгоритме. Кстати, с названием "алгоритм" очень неплохо сочетается символ пчелы. Вот уж где строительство по эталонным алгоритмам. Какой у медведя алгоритм? Зимой спать, летом - жрать. Вобщем, чего-то недодумали...

0  0
7.06.2017 11:16
- гость -

"Как известно, медведи в естественной природе являются одними из самых хороших строителей."

Нууу, оочень спорное, если не сказать абсолютно неверное утверждение, которое тут же и опровергается:

"Каждый год они тщательно ВЫБИРАЮТ место для зимовки."

Именно, что выбирают.
Медведь, как символ, больше подходит для покупателей недвиги, которых бесят любые мелочи. ))))

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