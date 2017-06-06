Легенда российской эстрады Алла Пугачева перенесла операцию по стентированию сосудов в одном из научно-исследовательских институтов Москвы. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на "Лайф".
Как сообщает издание, к врачам певица обратилась еще 26 мая. Ее обследовали и приняли решение об операции. После хирургического вмешательства кровоток к внутренним органам должен быть нормализован. 30 мая певицу уже отпустили домой.
Это уже третья подобная операция, перенесенная Аллой Пугачевой. Ранее стентирование сосудов ей делали в 2008 и 2010 годах.
Комментарии
Еще моложе станет, Максимуму выгонит....молодого приведет
Они там многие уже зомби
А у меня горло заболело. Мож тоже кому-то интересно.