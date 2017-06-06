Фото: barnaul.org
Благоустройство центральной аллеи завершили на проспекте Ленина в Барнауле в границах улиц Гоголя и Льва Толстого, сообщили в пресс-центре мэрии.
Напомним, ранее специалисты вырезали здесь старые аварийные березы. На их месте появились молодые саженцы.
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Помимо озеленительных работ, здесь было произведено благоустройство. В границах улиц Гоголя и Льва Толстого уложили тротуарную плитку, а также установили скамейки и урны.
Комментарии
Испортили аллею с молодыми деревьями, тв****, а теперь ещё пиарятся "теперь то лучше"
ужос полный! от солнца палящего в теньке не спрятаться, пустыня блин!!!!
там березы эти недавно садили, теперь спилили
бадылки какие-то торчат. Позорища, хоть бы этот срам не выставляли в СМИ!
Наша столица всё краше и краше.
сидишь теперь на ленинском как на сковородке. Ни тенька, ни прохлады! идиотизм!
В догонку: открытый грунт - источник пыли и грязи!
был зеленый город - деревья, скамейки, кафешки, Ленинский был уютен. всё уничтожили.
6.06.2017 14:49
- гость -
Москва что ли?
и Ленинский был выстроен так, что открывалась перспектива, было видно речной вокзал. скоро ни речного не будет, ни города не будет