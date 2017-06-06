Живого осла скормили трем тиграм в зоопарке китайского города Чанчжоу, сообщает РИА Новости.
В сети появилось видео этого инцидента. Судя по кадрам, работники зоопарка бросили несчастное животное в клетку с хищниками. Через какое-то время на осла набросился один из них. Несмотря на попытки осла спастись, тигры убили беззащитное животное.
Хищники справились со своей добычей за полтора часа.
Комментарии
ну эт хищники им же нужно охотиться что совсем в кисок не превратиться..ествств отбор что в этом такого