В июне 2017 года заканчиваются полномочия пятого созыва Общественной палаты Алтайского края (далее по тексту – ОП или ОП АК), органа, над эффективностью работы которого немало спорят. Уже второй созыв подряд возглавляет ее известный политик, экс-губернатор региона Лев Коршунов. В преддверии подведения итогов работы ОП мы пообщались с Львом Александровичем.

Корреспондент: Лев Александрович, заканчивает свою работу пятый созыв палаты. Насколько она была эффективной? Честно скажу, что я не очень понимаю, чем конкретно занимается Общественная палата, что уж говорить об обывателях.

Лев Коршунов: Действительно, вопросы эффективности работы палаты, ее публичности и, я бы сказал, "броскости" — актуальная тема не только Алтайской палаты, но и палат других регионов. Кстати, а почему вы, журналисты, не пишете об Общественной палате? Видимо, не интересно?

Корр.: Скорее да.

Л.К.: Понятно почему. Раньше подход к работе ОП был скорее эмоциональным. Бушующие страсти, а подчас и личная заинтересованность, уводили в сторону от истины. А сегодня выстраивается бюрократический, в хорошем смысле слова, подход к взаимопониманию власти и общества.

Ныне члены ОП, ориентированные "разнополитически", садятся за один стол, чтобы понять друг друга и выработать конструктивное решение вопросов. Такой подход не может не дать позитивного результата.

Работать сюда идут добровольно и желающих более чем достаточно. Большинство — хорошо известные в крае люди, добившиеся в этой жизни многого. Они, по своей сути, лидеры. Готовы взять ответственность не только за себя, но и за все происходящее вокруг. Многие из них имеют свое видение перспектив развития Алтая, выступают с конкретными предложениями и инициативами.

Это не просто профессионалы своего дела, а люди, которые умеют не разжигать конфликты, а консолидировать усилия всех: и политиков, и бизнеса, и общественных организаций, и населения для решения проблем. Задача ОП – не кричать, не взрывать, не делать революций, а найти пути взаимодействия с властью для решения проблем.

Но главное и основное — за словами и совещаниями должен быть конкретный результат, необходимый как населению региона, так и конкретному человеку. Сказать, что всё намеченное реализовано, наверное, погрешить против истины, но то, что шаг за шагом движение идет в этом направлении, очевидно.

По разным направлениям у нас действуют восемь комиссий, каждая из них ежемесячно планирует от 5 до 10 мероприятий, а их общее количество − более 50-60 в месяц.

Кроме того, в этом созыве мы провели девять пленарных заседаний. На одном из них обсуждалась тема многодетных семей, их проблемы, помощь при воспитании детей, на другом – тема юбилейного празднования Дня Победы, а наиболее яркое впечатление оставило выступление его высокопреосвященства митрополита Сергия. Я бы сказал, что это были не выступления, а скорее проповеди, которые не оставили в зале равнодушных.

Мне очень жаль, что эти яркие, эмоциональные и главное – необходимые, в первую очередь для молодежи, выступления не были доведены СМИ до населения.

Так что всегда есть о чем писать.

Корр.: Лев Александрович, сейчас мы не можем написать всё о деятельности палаты, что вы могли бы рассказать — читатель не любит больших интервью. Выделите, на ваш взгляд, самое важное.

Л.К.: Выстроенное взаимодействие с органами власти. И законодательной, и исполнительной.

Палата проводит экспертизу законопроектов и правовых актов, участвует в прениях, заседаниях органов административной и законодательной ветвей власти, проводит общественные проверки, общественные слушания по важным проблемам соблюдения конституционных прав граждан.

Закон обязывает власти обеспечить участие в этой работе членов ОП. Скажу жестче, в ряде случаев закон гласит, если нет заключения ОП, то решения недействительны.

Например, Алтайское краевое Законодательное Собрание (АКЗС) присылает на экспертизу и на согласование законопроекты, особенно те, которые могут вызвать общественный резонанс. Тот же законопроект о митингах, который проходил многократную обкатку и только после общественной экспертизы был доработан и рекомендован для принятия. Причем в процессе обсуждения "страсти" настолько закипали, что порой могли закончиться судебными разбирательствами. В результате законопроект принят без серьезных замечаний со стороны как системной, так и внесистемной оппозиции.

ОП АК имеет возможность "вживую" принимать участие в работе Заксобрания, мы можем вносить предложения, проявлять инициативу.

Помните, как в конце 2015 года глава Крайсовпрофа Владимир Бабушкин фактически "опрокинул" предлагаемый бюджет на 2016 год?

Корр.: Но ведь он выступал тогда именно как представитель Крайсовпрофа.

Л.К.: Да, но при этом он член Общественной палаты. И тут важно не то, кто выступил, а то, что позиция Крайсовпрофа и ОП АК совпала, и она была донесена до населения и власти, которая и приняла необходимые решения.

Корр.: Но вы ведь политик со стажем и прекрасно понимаете, что сегодня очень много событий, к которым нужно не только привлекать внимание, но и оказывать реальную помощь населению. Поэтому люди должны знать, что такое Общественная палата, когда к ней можно обратиться. Так о чем бы стоило написать?

Л.К.: Я и сам сейчас думаю, как сделать подсветку нашей работы. И, разумеется, делать это не для того, чтобы кто-то прославился, а чтобы люди могли пользоваться этим механизмом.

Корр.: Кстати, несколько лет назад сама ОП АК формировалась очень свободно. Потом ввели квоту на назначение губернатором, парламентом и Советом муниципальных образований. Теперь и вовсе только губернатором и АКЗС. Не кажется ли вам, что такой режим слишком ручной?

Л.К.: Нет, не кажется. Я сложно отношусь к структурам, организованным по принципу улиц. Весь мой жизненный опыт говорит о том, что это структуры взрывного характера. Они неплохо разрушают, но ничего не создают.

Поднять бурю и порвать на себе рубаху несложно. Сложно договориться. Но думаю, что именно в этом и суть работы Общественной палаты. Я знал время и был свидетелем, когда на площадях собирались тысячи разъяренных людей, и именно тогда становится понятным смысл слов "Нам нужна великая Россия, а не великие потрясения", и уж точно нам не нужна стихия снова (имеет в виду начало 90-х − прим. ред.).

Корр.: Если правительство региона выносит решение, с которым ОП АК будет не согласна, вы сможете сказать ему нет?

Л.К.: Я уже отмечал, кто работает в ОП АК. Чем талантливее человек, тем сложнее с ним работать, он не терпит насилия над собой. И проблема не в том, сказать "нет" или не сказать. Это как раз самое простое. Сложность в другом − найти решение, найти пути взаимодействия с властью, обществом для того, чтобы снять с повестки дня остросоциальные проблемы.

У нас налаженные отношения с властью. Мы знаем, с какими проблемами, в какой орган и на какой уровень выходить. Во многом это результат четкой и оперативной работы заместителя председателя правительства Алтайского края Виталия Снесаря, курирующего работу общественных организаций в администрации края. Всегда готов к встречам и спикер АКЗС Александр Романенко.

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru. На фото Лев Коршунов (слева) и Александр Карлин (справа)

Встречаемся и с губернатором Александром Карлиным. Недавно в ОП с ним несколько часов обсуждали, что мешает эффективной работе власти и общественности, что необходимо предпринять.

Обладая огромной информацией и чутьем управленца, Александр Богданович мгновенно схватывает суть проблемы и находит пути решения. И если необходимо вмешательство, будь это судьба ленточного бора, проблема ЖКХ в далеком селе, трагедия человека, бездушие чиновничества или инициативы ОП АК, он это делает.

Корр.: Пока известны первые 15 членов нового созыва. А вы пойдете?

Л.К.: Если будет предложение, то пойду.

Корр.: Сколько в регионе общественных организаций?

Л.К.: Чуть более двух тысяч.

Корр.: Это много?

Л.К.: Я бы сказал так — это не панацея для региона. Сейчас легко можно создать любую организацию. Но надо, чтобы они "выживали". Здание института общественных отношений строится достаточно быстро, а соответствующая инфраструктура по темпам отстает. И основной задачей сегодня и для государства, и для края является создание инфраструктуры, дающей возможность некоммерческим организациям выживать.

Практика показывает, что "работающих" НКО в разы меньше, чем числящихся. Для этого необходимы и гранты, и помещения, и законодательство и многое-многое другое. Но в первую очередь – политическая воля. На мой взгляд, она есть.

Корр.: А как насчет оппозиционных организаций в регионе и в целом оппозиции?

Л.К.: Вопрос для меня непростой, если вспоминать оппозиционеров моих времен. Они были "настоящие", но сейчас не у дел: постарели, устали, кто-то озлобился, многие постепенно отошли от политической жизни. Время есть время. А молодежь (молодые оппозиционные активисты − прим. ред.) пока не видна, не вышла на поверхность, но думаю, что она растет.

Если говорить о нынешней оппозиции, по крайней мере, о той, которая принимала участие в выборах в Госдуму, то она не вызывает у меня симпатий. Ей важно не само дело, а роль в нем. Складывается впечатление, что главное для таких людей — добраться до власти и порулить, причем не важно, в какую сторону. Мне это не нравится, ибо могут "вызреть" условия для прихода "сумасшедших". Такие доведут до угла, бросят и исчезнут, а расхлебывать придется нам с вами, нашим детям, внукам. А те, кто нас "кинул", как показывают 90-е, неплохо устроились.

Лев Коршунов является председателем Общественной палаты Алтайского края (четвертый и пятый созывы), с февраля 2012 года по февраль 2017-го занимал пост президента Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. В 1994 году был назначен главой администрации Алтайского края, руководил регионом до 1996 года.



Лев Коршунов имеет опыт работы управляющего строительным трестом, председателя Рубцовского горисполкома, председателя Рубцовского городского Совета народных депутатов, руководителя Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Алтайскому краю, депутата Верховного Совета РСФСР и Госдумы, члена Совета Федерации, ректора алтайского "политеха". Это если коротко.