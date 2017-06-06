Житель Москвы выжил после того, как упал на рельсы на станции метро "Воробьевы горы" Сокольнической линии московского метрополитена. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает издание, пассажира успели извлечь до приезда поезда. Его осмотрели медики. Движение поездов после данного инцидента уже возобновлено.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , недавно в Москве женщина прыгнула под приближающийся поезд метро. Свидетели происшествия тогда отметили, что это был намеренный шаг.
Комментарии
дык Волобьевы (они же Ленинские) горы вроде закрытая станция была