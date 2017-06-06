Фото: business-gazeta.ru
Глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, какой регион РФ имеет самую большую задолженность по зарплате — в лидерах по этому показателю оказалось Приморье.
"Самая большая задолженность по России — в Приморском крае. Это более 500 миллионов рублей. Это почти 15% всей российской задолженности", — цитирует ТАСС слова министра.
Одним из главных должников в регионе является завод "Радиоприбор". "В течение этого года проблему эту мы должны решить", — подчеркнул Топилин.
При этом глава Минтруда подчеркнул, что у министерства нет претензий к приморским властям.
Комментарии