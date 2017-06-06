Российские авиакомпании в 2016 году понесли серьезные убытки. Несмотря на поддержку государства, сумма убытков равна десяти миллиардам рублей, пишет "Коммерсант".
Эксперты говорят, что больше убытков принесли внутренние перевозки. Эта сумма равна 33 миллиардам рублей. Прибыль от международных рейсов не смогла покрыть убытки. Доход от международных перевозок составил только 23 миллиарда рублей.
Большая часть расходов до сих пор приходится на лизинг лайнеров. В 2016 году он подорожал почти до 300 миллиардов рублей. Также более чем на 20 миллиардов выросло в цене аэропортовое обслуживание.
Комментарии
За 17 лет уверенного развития всех российских передовых отраслей, удивительно хоть что-то еще летает. А долг, это наверное то, что еще не успели слить за бугор.
Как только государство начало субсидировать перевозки, сразу начались убытки.
Наши бездарные политики, на протяжении почти двадцати лет, даже тапочки не научились шить. А Вы хотите экономику. Чубайс был прав: Рынок все расставит по местам.
"Большая часть расходов до сих пор приходится на лизинг лайнеров" - как-то это расходится с теми горе-экономистами, которые утверждали, что слабый рубль для России благо. Выходит, что не всегда - свою авиацию планомерно уничтожили, а лизинг Боингов и Аэрбасов наверное не в тугриках...