Фото: sochi-24.ru
В Забайкалье органы следствия проводят проверку в связи с госпитализацией пятерых детей, употребивших конфеты, найденные на улице.
"По имеющимся данным, четверо мальчиков в возрасте 17, 16, 14 и 4 лет и 12-летняя девочка были госпитализированы после употребления неизвестного вещества под видом конфет, которые 5 июня нашел на улице 17-летний подросток и угостил остальных", — сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В данный момент 16-летний мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Конфеты "Бешеная пчелка" фабрики Рошен???