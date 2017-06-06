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Лишь в трех городах Алтайского края все школы перешли на ведение только электронного журнала, сообщает пресс-служба министерства образования и науки по региону.
Речь идет о Белокурихе, Новоалтайске и Яровом. Между тем за последний год число школ, перешедших на ведение электронного журнала, возросло. Если в прошлом учебном году только 10% школ вели такой журнал, то в минувшем учебном году (2016-2017 гг.) эта цифра стала равна 19,8%.
Также в ведомстве уточняют, что доля школ, которые ведут классный журнал в бумажном виде, дублируя оценки в электронный журнал, составляет 64,8%. Доля школ, ведущих журнал только в бумажном виде, сократилась до 15,4% (в 2015-2016 учебном году — 26,3%).
В следующем году еще порядка 7% школ Алтайского края перейдут на ведение журнала только в электронном виде.
Комментарии
У нас в школе №102 эл.журнал ведут, но с большим опозданием (пара недель). Учитель говорит, связь плохая, далеко не всегда удаётся подключиться к сайту и внести данные.