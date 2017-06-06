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Комиссию против вмешательства в дела России создадут в Совете Федерации — новая структура будет заниматься мониторингом деятельности, направленной против нашей страны.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отметил, что 7 июня в верхней палате парламента состоятся слушания, посвященные предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
"В проект рекомендаций по итогам слушаний мы закладываем идею создания такой комиссии, которая будет носить постоянный характер работы", — цитирует парламентария ТАСС.
По его словам, создание новой структуры, которая будет мониторить деятельность, направленную против России, необходимо.
"Мы сталкиваемся с активными и последовательными попытками вмешиваться в наши внутренние дела", — добавил Косачев.
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