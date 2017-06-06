Более миллиона туристов посетило курорты Турции в мае этого года, из них около 505 тысяч человек — российские туристы. Получается, что в прошлом месяце каждым вторым отдыхающим был турист из России. Об этом сообщается на сайте АТОР.
Доля российского рынка в общем въездном потоке в Анталью в мае составила 47,74%, немцев было в два раза меньше (19,82%), а украинцев – в четыре раза меньше (10,06%).
В динамике российский рынок вырос на 5315% к маю прошлого года (в тот период между РФ и Турцией не было организованного туризма) и на 22% — по сравнению с маем 2015 года (417 тыс. человек), но все же отстает на 17% от уровня 2014 года (592 тыс. туристов).
Между тем в ведомстве подчеркивают, что в Турции снижается количество европейских туристов. Так, число немецких отдыхающих снизилось на 41%, голландских – на 33%, датчан стало меньше на 30%, шведов – на 58%, австрийцев – на 57%.
С начала года в Турции успели отдохнуть почти 2 млн иностранных туристов. Российский турпоток и в этом разрезе был лучшим: 691 тысяча туристов (+3137% к январю-маю 2016 года).
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