Уже в 2018 году на площадке ЗАО "Курорт Белокуриха" появится собственная винокурня. Планируется, что она откроется в мае следующего года.
Тем более, по словам специалистов, в регионе имеется достаточная сырьевая база. В крае выращивается в достаточно большом объеме плодово-ягодная продукция. Это малина, жимолость, облепиха и смородина.
Кроме того, компания рассматривает возможность использования виноградников в Алтайском районе на своей будущей винокурне. Также разрабатываются новые сорта вин на основе алтайского плодово-ягодного сырья. Тем более что имеется успешный опыт: в советское время вино из фруктов в Алтайском крае производили более трех десятков заводов.
Однако во время сухого закона промышленное производство замерло, а потом и вовсе прекратилось. В конце 90-х предпринимались попытки по изготовлению и продаже сброженно-спиртовых соков, но безуспешно.
Специалисты уверены, что на Алтае и сегодня возможно возродить виноделие. "Алтайские специалисты выезжали в Ставропольский край на производство плодово-ягодных вин. Поняли для себя, что это делать можно. Сложно, но у нас есть шансы достичь хороших результатов", — рассказала начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина.
Проект поддерживает правительство Алтайского края. Да и виноградники, которые находятся в Алтайском районе, никто не бросает.
"Студенты технического университета имени Ползунова и студенты колледжа сыроделия подключились к теме весенней обработки виноградников. На нижнем участке работа окончена, на верхнем участке работа продолжается", — отметила Зеленина.
Стоимость лицензии на производство плодово-ягодных и виноградных вин составляет 60 тысяч рублей. Для сравнения, лицензия на крепкий алкоголь обойдется в несколько миллионов. Однако процедура получения лицензии достаточно сложная. С 2015 года не было выдано ни одной лицензии.
Первая заметная попытка по возрождению алтайского виноделия была предпринята в 2009 году в рамках сотрудничества с французским регионом Франш-Конте. В Алтайском районе были "разбиты" плантации. Там высадили саженцы четырех сортов винограда: "шардоне", "мускат", "мюллер-тургау", "пино-нуар".
Планировалось, что в феврале 2014 года на Алтае впервые разольют около 10 тысяч бутылок вина собственного производства.
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