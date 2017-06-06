Фото: umi.ru
Запуск горячего водоснабжения начали в контуре ТЭЦ-3 барнаульские энергетики, сообщили 6 июня в пресс-службе городского филиала Сибирской генерирующей компании.
"Специалисты Барнаульской теплосетевой и тепломагистральной компаний провели заполнение и поставили на циркуляцию трубопроводы в центральной части города", — указывают в СГК.
Также в компании уточняют, что барнаульцам, чьи дома расположены в границах улиц Молодежная, Короленко, Анатолия, Партизанская, проспектов Социалистический, Ленина, Комсомольский, а также по улице Георгия Исакова от улицы Северо-Западной до улицы Малахова, могут вернуть горячую воду уже во вторник.
При этом энергетики добавляют, что для этого необходим запуск оборудования, находящегося на обслуживании управляющих компаний и ТСЖ.
"Общее количество жилых домов в контуре ТЭЦ-3, подключенных к горячему водоснабжению, уже составило 395. 7 июня работы по запуску будут продолжены, 8 июня горячая вода появится у оставшихся потребителей", — также отмечают в СГК.
В данный момент специалисты проводят заполнение магистралей. Затем они будут поставлены на циркуляцию.
Отметим, первая волна отключений горячей воды в краевой столице началась 15 мая. Работы по опрессовке и ремонту сетей проводились в контуре ТЭЦ-3.
Вскоре отключение горячей воды ждет барнаульцев, которых обслуживает ТЭЦ-2. В данном случае опрессовка и ремонт сетей должны уложиться в период с 19 июня до 12 июля.
Комментарии
На Взлётной нет горячей воды,собаку мыть надо-воняет с мая.