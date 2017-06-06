Активисты партии ЛДПР провели рейд "Антисвалка" по улицам Барнаула в День эколога, 5 июня.
Партийцы выявили более 30 несанкционированных свалок. По информации пресс-службы партии, особенно захламлены Октябрьский и Центральный районы. Мусор складируется близ поселка Солнечная Поляна, возле ТЭЦ-3, на ул. Северо-Западной, в парке "Юбилейный". На пересечении ул. Смирнова и Чудненко жители сделали целый "мебельный магазин", где есть диван, дверь, стол.
"Несмотря на то, что в России объявлен Год экологии, города Алтайского края по-прежнему сильно замусорены. Недосмотр властей, халатное отношение самих барнаульцев, недостаточное количество мусорных баков – все это стало причиной огромного количества кладбищ бытовых отходов. Разлагаясь, они заражают грунт, воду, выделяют отравляющие газы, уничтожая флору и фауну. К сожалению, партия не имеет возможности ликвидировать все обнаруженные свалки. Зато у нас есть такой инструмент, как депутатское вмешательство", — прокомментировал руководитель алтайских либерал-демократов Дмитрий Ворсин.
Он сообщил, что депутат Барнаульской думы от ЛДПР Алексей Скосырский направил обращение со списком адресов свалок на имя главы администрации Барнаула Сергея Дугина с просьбой как можно скорее принять меры.
Акция "Антисвалка" от ЛДПР продлится все лето.
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