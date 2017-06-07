Среда, 7 Июнь, 06:09

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,67
€ 63,78
Brent
$ 51,5
17°
Обь
437см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Купальный сезон-2017ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Шквалистый ветер, дождь и жару прогнозируют в Алтайском крае на 7 июня

, ИА "Амител"
Также в этот день возможен шквалистый ветер до 19-24 метров в секунду

Фото: pixabay.com

Дождливую и вместе с тем жаркую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае на среду, 7 июня. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, воздух в этот день прогреется до +24...+29 градусов, в западных районах до +19...+24.

В отдельных районах ожидают дождь, грозу, в предгорьях местами сильный дождь, возможен град. Ветер будет дуть северный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 19-24.

В Барнауле также будет жарко. Столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. Ветер также будет дуть северный, 6-11 метров в секунду, при грозе с усилением до 16.

Напомним, в регионе с 3 по 7 июня действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (четвертый класс горимости). С 4 по 7 июня в Славгородском и Мамонтовском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости). 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
06:01
Беларусь в помощь: как будут проверять алтайский мед после претензий Китая? 0
05:08
Шквалистый ветер, дождь и жару прогнозируют в Алтайском крае на 7 июня 0
04:17
Спортсменка и красавица: фото великолепной Анны Курниковой 0
03:38
Маленькая страна: интересные факты о Ватикане 0
21:52
Украинец прошел по тросу, натянутому между двумя воздушными шарами 0
21:35
Жириновский сравнил квартиры москвичей с "запорожцами" и "мерседесами" 0
21:23
Россиянка получила в ОАЭ тюремный срок за средний палец в адрес американки 0
20:52
Соцсеть Ukrainians заработала: пока что можно зайти и сменить фотографию 0
20:21
Посетитель "Перекрестка" заснял отряд крыс на полках с хлебом и тортиками 0
20:03
Малоимущим предлагают выдавать по 10 тысяч рублей в год на карточки 0
19:47
Бывшая порнозвезда баллотируется в парламент Франции 0
19:34
Мемы на Усманова, матч Россия-Венгрия и недетские площадки: обзор соцсетей 0
19:26
Лавров обвинил в русофобстве власти Литвы из-за забора на границе с Россией 0
19:09
Коротко о главном: горячая вода, алтайское вино и проблемы лишнего веса
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 июня
18:50
Актер Владимир Машков пару часов спасал утят, попавших на дорогу в Москве 0
18:27
СКР проверяет видео с избиением девочки-подростка ровесницами в Москве 0
18:08
DFM приглашает барнаульцев на пляжную вечеринку в честь дня рождения 0
18:03
МЧС предупреждает жителей Алтайского края о шквалистом ветре 0
17:50
Двое омских подростков утонули в озере 0
17:34
Трамп попросил госсекретаря Тиллерсона наладить отношения с Россией 0
17:23
Сергей Гармаш врезался на машине в припаркованный автомобиль в Пскове 0
17:14
Молодой омич погиб, упав с крыши высотного дома 0
17:03
"Газель" и автобус столкнулись на Павловском тракте в Барнауле. Фото 0
16:51
ЛДПР проинспектировала барнаульские свалки. Фото 2
16:33
Процесс пошел: в квартиры барнаульцев возвращается горячая вода 4
16:23
Россияне вернулись в Турцию: каждый второй турист в Анталье из РФ 0
16:14
Барнаул не входит в число городов, где все школы ведут электронный журнал 1
16:03
"Пино-нуар" по-алтайски: в регионе попытаются наладить производство вина 3
15:51
Совет Федерации создает комиссию против вмешательства в дела России 0
15:35
Авиакомпании в России в прошлом году сработали в минус на 10 млрд рублей 8
15:24
Пятеро детей госпитализированы после употребления конфет в Забайкалье 1
15:15
Москвич выжил после падения на рельсы на станции метро "Воробьевы горы" 1
15:04
Сотрудники зоопарка в Китае скормили тиграм живого осла 5
14:59
Крестный ход в Коробейниково. Как стать его участником и что взять с собой? 38
14:39
Министр труда рассказал, какой регион имеет самые большие долги по зарплате 0
14:24
Бывший тренер сборной России Слуцкий назвал себя "проектом Абрамовича" 0
14:16
СМИ: Пугачевой в третий раз сделали операцию по стентированию сосудов 4
14:04
Пассажиры выпрыгивали из самолета в Австралии после найденной записки 4
13:52
Средь молодых берез: как преобразилась главная аллея Барнаула. Фото 17
13:34
Импортозамещение: на Алтае запустили производство нитритной соли 6
13:24
Рецидивист в Алтайском крае взломал магазин и украл все деньги из кассы 0
13:15
Фуру с 21 тонной черешни не пропустили в Алтайский край из Казахстана 4
13:03
Барнаульская ГИБДД до 9 июня будет тщательно проверять машины с тонировкой 7
12:51
Трамп хотел отменить часть санкций против России – СМИ 4
12:32
Бессарабов, лошади и "Юнармия". Что выкладывают в сеть гости форума АТР 15
12:25
Проверка назначена в Горном Алтае после смерти подростка в местной больнице 1
12:16
Житель Алтайского края угнал машину, сломал рулевую тягу и слетел в кювет 0
12:04
Улицу Пушкина в Барнауле перекроют на три часа 0
11:50
Ребенок в Горном Алтае травмировался после прыжков на батуте 2
11:34
Алтайский край попал в число регионов с высоким уровнем ожирения 28

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.