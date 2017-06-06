Фото: 31tv.ru
Прогулка по крыше высотного дома закончилась для 19-летнего молодого человека в Омске гибелью. По данному факту проводится доследственная проверка.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагический инцидент случился около пяти часов утра 6 июня.
"По предварительным данным, молодой человек, гулявший с другом, решил посмотреть, как выглядит Омск с высоты. С этой целью он вышел на крышу многоэтажного дома, но оступился и упал вниз, разбившись насмерть", — указывают в СКР.
Правоохранители намерены выяснить, как горожанин мог попасть на крышу дома, в котором не проживает.
Комментарии