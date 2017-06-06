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Проверку по факту гибели двух подростков проводят в Омске следователи — молодые люди утонули накануне вечером в озере Чередовое.
Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, по предварительным данным, 5 июня около 22:00 во время купания в Ленинском округе региональной столицы 14-летний школьник начал тонуть.
"На помощь бросился его старший друг – 17-летний учащийся техникума. Однако выплыть на берег ребятам не удалось, подростки утонули", — указывают в СКР.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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