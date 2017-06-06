Конкурс мемов от Усманова
Видеообращения Уcманова к Навальному вылились в конкурс мемов, который Алишер Усманов объявил 29 мая, а вчера подвел итоги, отметив, что желающих поучаствовать было много и "было непросто выбрать лучшую работу". Призами для победителей конкурса стали iPhone 7 Plus и футболка с автографом Усманова. Интернет-сообщество не молчало по поводу как самого конкурса, так и приза, отмечая, что большую активность проявили школьники, которых привлекла награда, и что один из победителей совсем не принимал участия в конкурсе.
Матч Россия — Венгрия
Спортивные темы редко остаются без внимания в социальных сетях, а когда там еще и фигурируют российские футболисты, комментаторы очень живо реагируют на игру спортсменов. 5 июня сборная России встретилась в товарищеском матче со сборной Венгрии. Наши победили со счетом 3:0. Российские болельщики удивляются этой победе, шутят, называя сборную "короли футбола. главные фавориты чемпионата мира!", а весь российский футбол "абстрактным".
АТР
Второй день на территории Алтайского края проходит Международный молодежный форум "АТР". Волонтеры, спикеры, участники и гости форума активно выкладывают в Instagram снимки, передающие атмосферу мероприятия.
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В ожидании горячей воды
Новость, которая радует одних жителей краевой столицы и огорчает других. Многие пользователи ТЭЦ-3 сообщают, что в их дома горячая вода стала поступать раньше намеченного срока (7 июня). Горожане радуются данному факту, приглашают в гости тех, кого ждут отключения, и, конечно же, рассуждают о водонагревателях, отмечая, что "за кВт дешевле платить, чем за горячую воду".
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(Не)детские площадки
Фотоподборки странных арт-объектов Барнаула всегда вызывают особый интерес у горожан. Подборка снимков, сделанных на детских площадках города, "украшенных" жуткими фигурами, вызвала бурное обсуждение у барнаульцев.
"Ужасы нашего городка!!", "Красотишша какая", "Фильмы ужасов))" — горожане не скупятся на эпитеты, а также дополняют фотоподборку снимками жутких объектов, которые увидели сами.
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