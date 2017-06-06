Сотрудники ГСУСК России по Москве инициировали проверку после того, как в сети появилось видео с избиением школьницы в лесополосе. Об этом пишет РИА Новости.
После того как видео было опубликовано в социальных сетях, об этом написали некоторые СМИ. В ролике видно, как несколько девочек-подростков избивают свою ровесницу. Они бьют ее руками и ногами по всему телу.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности подростков, а также выяснить все обстоятельства произошедшего.
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