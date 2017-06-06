Фото: b1.culture.ru
Популярный российский актер Владимир Машков принял участие в операции по спасению утки, селезня и девяти утят, которые неожиданным образом оказались на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на очевидца.
Как оказалось, участники всей этой истории увидели, что на развилке у Белорусского вокзала разгуливают птицы и истошно пищат утята. Мимо проезжал и актер Владимир Машков, который остановился и стал главным инициатором операции по спасению.
Вокруг оживленной магистрали нет ни одного водоема, поэтому если бы птиц не спасли, то они бы просто погибли под колесами машин. Машков сам смог поймать агрессивного селезня, за которым прохожие охотились на протяжении трех часов.
После того как птиц изловили, их отвезли на Химкинское водохранилище, где выпустили в водоем.
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