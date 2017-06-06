Оперативное предупреждение будет действовать на территории Алтайского края в среду, 7 июня, из-за порывистого ветра. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.
По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот день порывы ветра будут достигать 19-24 метров в секунду.
В ведомстве не исключают, что из-за сильного ветра произойдут ЧС. Речь идет об обрывах линий электропередачи и авариях на трансформаторных подстанциях. Не исключено, что в этот день произойдет обрушение деревьев и слабозакрепленных конструкций.
В ночь температура воздуха упадет до +12...+17 градусов, в предгорьях до +6...+11. Днем воздух прогреется до +24...+29 градусов, в западных районах до +19...+24.
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