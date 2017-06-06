16 июня в комплексе бассейнов Пляж состоится празднование 11-летия одной из самых динамичных радиостанций — DFM Барнаул 102.4 Мероприятие пройдет в формате крупнейшего open-air "Витамин D".
Пять часов в режиме нон-стоп заряжать "Витамином D" будут: резиденты DFM Барнаул, гр. Gramada, sexy Go-Go, pole-dance, twerk. За диджейским пультом Юля Петрова. Хэдлайнеры вечеринки: Mana&Renei (г. Новосибирск) — новое имя в клубной индустрии Сибири.
Все желающие могут принять участие в фотоконкурсе "Yellow style" и получить свои билеты на главное событие этого лета.
Подробности и условия конкурса читайте в группах:
ВКонтакте: https://vk.com/dfm_barnaul_22
Instagram: https://www.instagram.com/dfm_barnaul/
Вечеринка состоится на Пляже в Парке Спорта
По адресу: ул. Энтузиастов, д.12в
Сбор гостей — в 15.30 ч.
Справки по телефону 8 (3852) 22-99-92
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