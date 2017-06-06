Фото: russia-now.com
Бывшая порнозвезда Эстер Койман, известная по псевдониму Зара Уайтс, пытается получить место во французском парламенте. Об этом пишет "Газета.ру".
Девушка не отрицает, что какое-то время снималась в порнофильмах. В некоторых картинах ее партнером был порноактер Рокко Сиффреди.
Сейчас бывшая порнозвезда участвует в парламентских выборах. Она баллотируется в департаменте Ивелин от партии "Независимый экологический альянс".
Любопытно, что девушка не отрицает своего участия в съемках в фильмах для взрослых. По ее словам, она снималась в таких работах около двух лет. Как признается Койман, сейчас ее все реже и реже узнают на улице.
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