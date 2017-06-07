Алтайский мед, который будет представлен на китайском рынке, начнут проверять в Белоруссии. На такие меры пришлось пойти после заявления Россельхознадзора о том, что Китай может полностью отказаться от российского меда из-за содержания в нем антибиотиков.
Дело в том, что весь мед в России проверяется на соответствие техническому регламенту, который установлен в нашей стране. Требования китайцев несколько жестче. Однако выход найден.
"Мы находимся в едином экономическом пространстве с Казахстаном и Белоруссией. В Белоруссии есть все необходимые лаборатории. Сегодня наши предприятия, которые продолжают работать с Китаем, направляют образцы в Белоруссию, получают протоколы испытаний. Если эти протоколы соответствуют требованиям китайской стороны, выдается ветеринарное заключение и разрешение на вывоз", — объяснила начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина.
Что касается качества алтайского меда, то в Алтайский край приезжала комиссия из Россельхознадзора. Она проверила предприятия, к которым были претензии с китайской стороны.
"Комиссия заверила, что наши предприятия очень достойные и таких в стране единицы. Где технологический процесс выдержан, где все производится в соответствии с техническими регламентами. Данные предприятия приобрели дорогостоящее американское оборудование для внутреннего контроля. Они не могут эти протоколы использовать как доказательную базу, эти проверки проводятся для себя", — добавила Зеленина.
Комментарии
Чья бы корова мычала...
[strong]Вывод из статьи следующий, своим лабораториям доверия нет абсолютно, за мзду предоставят результаты анализа любые, какие "эффективный" производитель потребует, но вот незадача, своих-то травить можно соотечественники к говнецу в красивой упаковке попривыкли, а со стратегическим партнером это не прокатывает, там за подобные анализы родственникам анализаторов счет за патрон присылают. Стыдно за страну, дореформировались. Не, ну а ЧО !
7.06.2017 08:30
- гость -
Если не секрет, то как давно вы покупали мед в торговых сетях? Сколько людей знаю, все берут через знакомых непосредственно от пасечников.
У моего тестя в деревне своя пасека, ответ полагаю исчерпывающий. Что касаемо торговых сетей, то раз есть предложение значит есть и спрос, кто-то и там покупает. Кстати покупка меда у пасечника, это не есть гарантия качества, среди них дельцов тоже хватает. Они нам мед с антибиотиками, мы им бензин с ослиной мочей, и т.д. по цепочке, прогнило все в нашем королевстве. А потом удивляемся, а чего это вдруг нас массово в цивилизованном мире презирать начали?