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Двухуровневую квартиру с библиотекой продают в Барнауле за 10,5 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 193 квадратных метра расположено в высотке на улице Анатолия

Фото: avito.ru

Пятикомнатную двухуровневую квартиру продают в центре Барнаула за 10,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Десятиэтажный кирпичный дом, консьерж, охраняемая территория, шлагбаум. Квартира очень удобна для проживания семьи, состоящей из разных поколений. Площадь квартиры составляет 193 квадратных метра, расположена в двух уровнях, на восьмом и девятом этажах, с потрясающими видами из окон на пойму реки Обь", — отмечается в объявлении.

Продавец жилья добавляет, что квартира выходит на две стороны. Ремонт выполнен в классическом стиле. Высота потолков составляет три метра. Квартира находится в кирпичном доме на улице Анатолия.

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На первом уровне расположены кухня, столовая, гостиная и спальня, а на втором уровне — две спальни и библиотека. В квартире имеется два санузла.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.06.2017 07:25
- гость -

Сколько книг в библиотеке? Какие? Можно список?

0  0
7.06.2017 07:51
- гость -

Квартира конечно полный шлак, а вот библиотека...
Она ведь продаётся вместе с квартирой?

0  0
7.06.2017 08:58
- гость -

Этож сколько нужно было денег наворовать, чтоб таку красоту отстроить?

0  0
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