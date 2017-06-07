Фото: avito.ru
Пятикомнатную двухуровневую квартиру продают в центре Барнаула за 10,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Десятиэтажный кирпичный дом, консьерж, охраняемая территория, шлагбаум. Квартира очень удобна для проживания семьи, состоящей из разных поколений. Площадь квартиры составляет 193 квадратных метра, расположена в двух уровнях, на восьмом и девятом этажах, с потрясающими видами из окон на пойму реки Обь", — отмечается в объявлении.
Продавец жилья добавляет, что квартира выходит на две стороны. Ремонт выполнен в классическом стиле. Высота потолков составляет три метра. Квартира находится в кирпичном доме на улице Анатолия.
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На первом уровне расположены кухня, столовая, гостиная и спальня, а на втором уровне — две спальни и библиотека. В квартире имеется два санузла.
Комментарии
Сколько книг в библиотеке? Какие? Можно список?
Квартира конечно полный шлак, а вот библиотека...
Она ведь продаётся вместе с квартирой?
Этож сколько нужно было денег наворовать, чтоб таку красоту отстроить?