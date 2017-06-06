Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне могут получить около 10 тысяч рублей в год, сообщает РИА Новости.
"Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами, — примерно это около, по году я бы сказал, около 10 тысяч рублей. Примерно 10 тысяч рублей за год на человека", — отметил министр.
Выплаты на карты предполагается производить ежемесячно.
В конце мая в Минсельхозе сообщали, что талоны на продукты могут получить 19 миллионов россиян. В апреле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что проект обойдется государству в 300 миллиардов рублей и запустить его раньше 2018 года не удастся из-за нехватки бюджетных средств.
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