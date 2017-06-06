Покупатель в одном из магазинов сети "Перекресток" заснял на видео несколько крыс, которые свободно бегали по полкам, сообщается в паблике LEIKA.
"Для всей семьи, стало быть... В том числе и крысиной, которая поздней ночью дружно отправилась в ближайший стор на Широкой улице на северо-востоке Москвы пополнять продуктовые припасы", — пишут в паблике.
Как отмечается, руководство торговой сети в курсе инцидента с крысами, живущими в одном из супермаркетов, и в ближайшее время обещает разобраться в ситуации.
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