Более 24 тысяч человек зарегистрировались в новой украинской социальной сети Ukrainians, сообщает РИА Новости.
Разработкой соцсети занялись программисты из канадской компании StartupSoft, после того как на Украине запретили доступ к российским соцсетям.
В сообщении на странице организаторов новой соцсети в Facebook говорится, что "регистрация в украинской социальной сети Ukrainians открытая".
Аккаунт можно создать, дублируя данные из Facebook или "ВКонтакте". Также можно создать его с помощью электронной почты. На данный момент недоступны никакие другие функции.
16 мая президент Украины Петр Порошенко запретил на Украине ряд российских СМИ, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также интернет-ресурсы "Яндекс" и Mail.Ru.
Комментарии