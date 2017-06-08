Фото: avito.ru
Двухуровневую четырехкомнатную квартиру продают в центре Барнаула на улице Никитина за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Особняк в тихом центре города, 2-3/7 кирпич, 130 квадратных метров, два уровня, кухня, гостиная, две спальни, кабинет", — отмечается в объявлении.
Продавец жилья уточняет, что в квартире сделан отличный ремонт, имеется встроенная кухня, встроенная мебель.
Читайте также: Таунхаус в самом центре Барнаула продают за 10 млн рублей. Фото
"Квартира расположена на три стороны, много света, дом теплый, охрана, видеонаблюдение, автоматические ворота, территория дома огорожена", — также сказано в сообщении.
Комментарии
В тесноте да не в обиде...
Лучше обычную четырёшку купить и не скакать вверх-вниз каждый раз.