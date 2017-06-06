Гражданка России получила три месяца тюрьмы в Дубае за то, что показала средний палец американке во время дорожного конфликта, пишет RT со ссылкой на The National.
Конфликт между россиянкой и американкой произошел на искусственном острове Пальма Джумейра. По словам гражданки США, россиянка демонстрировала экстремальное вождение, а услышав сигнал от американки, она остановила машину, вышла и показала средний палец.
Гражданка России будет депортирована после отбытия тюремного срока в ОАЭ.
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