Жириновский сравнил квартиры москвичей с "запорожцами" и "мерседесами"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал программу реновации и заявил, что сам взял бы стоимость квартиры деньгами и приобрел новое жилье поближе к работе или детям, сообщает Life.
На выступлении в Госдуме Жириновский назвал переселение из ветхих хрущевок удачей и счастьем.
"Переводя на автомобильный язык: сегодня у вас "запорожец", а вам предлагают "мерседес", высказался лидер ЛДПР.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в ходе программы реновации планируется расселить коммуналки. Также он сообщил, что голоса не принявших участие в голосовании по вопросу сноса пятиэтажек больше не будут автоматически засчитываться в поддержку реновации.
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