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Российский лидер Владимир Путин заявил, что в войне между Россией и Соединенными Штатами, в том случае, если бы она стала "горячей", а не "холодной", не было бы победителей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на канал Showtime, который показал отрывок из интервью, взятого у Путина американским режиссером Оливером Стоуном.
"Я думаю, что никто бы не пережил", — приводит агентство слова президента. Так прозвучал ответ главы РФ на вопрос Стоуна, победила бы Америка в такой войне.
В ответ на вопрос, есть ли надежда на улучшение отношений между странами, Путин ответил, что она есть всегда. "Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", — добавил президент.
Агентство отмечает, что проморолик выпустили перед премьерой документальной ленты Стоуна о Путине, которая выйдет на Showtime 12-15 июня.
Комментарии
Вован, красава!
Про тапки его понравилось.
7.06.2017 08:51
- гость -
Про тапки его понравилось.++++++ Мне тоже про тапки понравилось. Пора! При том давно уже пора. Медведь стал старый, беззубый и с облезлой шкурой. А вот Серп и Молот как всегда в строю. Серп нужно слегка подправить. А у Молота сменить ручку. И все наладится. Как во времена Великого Сталина и СССР!!!!
Молоток Владимир! И вякнуть не успеют. Только вот всей планете Земля кердык придёт.