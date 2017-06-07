Фото: adjacentopenaccess.org
Заторы в четыре балла образовались на дорогах Барнаула утром в среду, 7 июня. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сильно движение затруднено по проспекту Космонавтов, в районе пересечений с улицами Попова и Солнечной Поляной, а также на проспекте Строителей на пересечении с улицей Ядринцева. Там скорость движения авто не превышает 5-10 километров в час.
Также пробки образовались на отрезке улицы Власихинской, на участке шоссе Ленточный Бор, на улице Попова в районе пересечения с Павловским трактом, на улице Цеховой, а также на отрезках Красноармейского проспекта, улицы Северо-Западной и Петра Сухова.
Кроме этого, в городе произошло три ДТП — одно на проспекте Калинина, а два на улице Власихинской. Также в городе ведутся ремонтные работы на улицах Попова и Власихинской.
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