Фото: externallearning.com.au
Агентство Reuters сообщает, что проводимая с 2014 года политика деофшоризации имеет негативный эффект, поскольку многие российские миллиардеры сохраняют свой бизнес в РФ, однако при этом не являются налоговыми резидентами. Они проводят в России менее 183 дней, и это позволяет им не декларировать офшорные активы, передает РИА Новости.
Агентство сообщило о появлении нового класса предпринимателей — "полуизгнанников", стремящихся избежать принятого "закона о деофшоризации".
Занимающий восьмую строчку в российском списке Forbes Владимир Потанин подчеркнул, что таких предпринимателей можно ругать и называть непатриотичными, однако факт в том, что российский бюджет что-то теряет.
Потанин отметил, что остается налоговым резидентом, но знает ряд случаев, когда бизнесмены, перестав быть налоговыми резидентами в РФ, сохраняли часть своих инвестиций в страну.
Агентство подчеркивает, что статистики, которая бы отражала количество бизнесменов, переставших быть налоговыми резидентами, нет. При этом близкий к Кремлю источник рассказал ему, что около трети из 500 самых богатых людей РФ решили покинуть страну после начала политики деофшоризации в 2014 году.
Также один из бизнесменов, пожелавший остаться неназванным, заявил, что продолжил бы платить налоги в РФ, если бы не "закон о деофшоризации", но сейчас это не представляется возможным.
В соответствии с законом о контролируемых иностранных компаниях все российские налогоплательщики, которые находятся в РФ свыше 183 дней, должны отчитываться о принадлежащих им офшорах. Ранее они могли не декларировать свои зарубежные доходы.
Комментарии
С воров налоги брать - не по понятиям...
Просто наученный горьким опытом бизнес не верит Володе. Не, ну а чЁ - солгавший раз, солжет и два.
Обогащаются за счёт России, а делиться не хотят.
Бедные платят налоги, а олигархам мало, зачем платить.
Как жеж так. Тут вроде за усманова пуканы недавно рвали, говорили какой он хороший, а он оказывается налоги платить не хочет.
Бесплатно получили социалистическую собственность и не платят ничего. Спасибо чмокающему нед оумку гайдару.
Задайте Путину вопрс)
А чЁ задавать то, и так фсе ясно - фискальная нагрузка ТАМ не угнетает развитие, а ЗДЕСЬ душит фсе, что не связано с трубой и карьером... да и трубе с карьером видимо не сладко приходится.
7.06.2017 09:39
- гость -
1. Кто рвал "пуканы" за Усманова? Говорили лишь про ложь Навальнера.
2. Где в статье сказано про Усманова? Сам его приплёл?
7.06.2017 10:08
Diver
Что тебе с твоего днищща может быть ясно?
Конкретно приведи размеры фискальной нагрузки ЗДЕСЬ и ТАМ.
На цифрах нам свой гнилой базар подтверди.
Был бы миллиардером- также б сделал.
И не будут
7.06.2017 09:15
Diver
Просто наученный горьким опытом бизнес не верит Володе.
Это какой же горький опыт у этих воров-упырей, грабящих наш народ и не желающих платить налоги????
сущность у них сучная
Получаеться они зарабатывают и не платят налоги. То есть вообще никакой пользы экономике не приносят? А только вред, выводя капиталы?
Желаю всем этим олигархам чтоб их запад ограбил до нитки и выкинул в мусорку.
Главное в наше время, это правильно проголосовать! За путина, за медведева!!!! только не за Навального