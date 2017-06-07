Фото: свик-тв.рф
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Барнауле ранним утром в среду, 7 июня.
Данные о ЧП поступили в 06:04. К 06:20 пожар удалось ликвидировать.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 22 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 19 человек личного состава и 6 единиц техники", — уточняют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Зачем писать новость ни о чем... можно же было адрес написать...
во во а то сиди и думай мало ли че
Утром машина с машиной на дороге столкнулись, а AMIC ни слухом, ни духом...
Ну денек начинается... С добрым утречком!