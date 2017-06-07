Сотрудники полиции города Тольятти задержали мужчину, который с пивной бутылкой в руке напал на пенсионерку у подъезда дома, сообщает 5 канал.
Женщина возвращалась домой, когда к ней сзади подбежал мужчина. Он ударил женщину по голове бутылкой. После попытался забрать из сумки кошелек, в котором, как оказалось, было всего 40 рублей. Бабушка попыталась оказать сопротивление, тогда мужчина продолжил избиение бутылкой до тех пор, пока она не разбилась от удара.
Пострадавшая женщина нашла силы зайти в подъезд после нападения, где потеряла сознание и была госпитализирована в местную больницу.
Преступник был задержан по горячим следам. Им оказался ранее судимый местный житель. В качестве доказательств в полицию уже переданы видеозаписи, на которых запечатлено произошедшее.
Комментарии
козлина а
животное
Совсем распустили, Сталин на них нет.
Бабуля живчик, даже сознание не сразу потеряла от таких ударов. Держалась стойко. А женщина на видео мимо прошла как ни в чем не бывало.
оскотинился народишко...
зэк-бухарь за сорокет старушку гробит...
синяк-лжедесантник в Твери от обиды 9 человек расстреливает...
может реально УК ужесточить за преступления против личности?
До чего народ довели, до скотства...
не сам народ, а именно довели.
Тварь эту на зону , в лицо смотрит и бьёт гаденыш.
Хотя нет, это бабам по 7 лет дают за применение травмата, а скотине этой и года не дадут.
Все бы так уважаемый гость от 7.06.2017 10:55.
Но боюсь, что эта мразь на зоне то и приобрела свои навыки - бить и грабить слабых и безащитных.
Казалось бы - причем тут единая россия? Еще год-два и на это вообще не будут обращать внимания.
7.06.2017 10:55
- гость -
этого зэка Путин заставил бить бабушку?
а тверского стрелка Путин до беспамятства напоил и винтовку в руки вложил?
Никого не оправдываю, но бабуля-то что вцепилась в свой кошелек? отдала бы ему эти 40 рублей, пусть бы подавился. Зато цела бы осталась.
Боюсь, что мы своим сознанием застряли в раннем феодализме, в силу обстоятельств у нашего народа сложилась много вековая рабская психология. Потому у нас нет, и не будет гражданского правового общества, когда по факту есть: князь, барин, царь-батюшка, вождь отец родной, ЦК КПСС и прочие альфа лидеры.
7.06.2017 11:23
- гость -
этого зэка Путин заставил бить бабушку?
а тверского стрелка Путин до беспамятства напоил и винтовку в руки вложил?
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Вы не поверите! ДА!!!