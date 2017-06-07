Фото: vk.com/barneos22
Житель Барнаула жалуется в социальных сетях на яму в центре, которая со временем становится все больше и больше.
"С начала весны яма на Геблера, 31 все больше и больше. Будьте аккуратны, уже есть, кто туда жестко влетел. Наверное, не сделают, пока туда машина не провалится…" - отмечает горожанин.
Напомним, в прошлом году в центре Барнаула имело место обрушение асфальта, в результате которого в буквальном смысле под землю ушел автомобиль.
Комментарии
Скоро подобное дорожное происшествие произойдет и в Новоалтайске, к подъезду со всех сторон к супермаркету "Магнит"
ходы кривые роет подземный умный крот,
нормальные герои всегда идут в обход.
и в здравом уме на геблера не поедут)))
Это происходит везде, когда голова горе-обладателя объекта, занята только одной глупой мыслью - наживы.
Это происходит везде, когда голова горе-обладателя объекта, занята только одной глупой мыслью - наживы.